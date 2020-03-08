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10:07   8 Марта 2020
Россия

Россияне взяли микрозаймами более 2,5 миллиардов рублей на подарки к 8 марта

Россияне взяли микрозаймами более 2,5 миллиардов рублей на подарки к 8 марта

Российские мужчины взяли микрозаймы на подарки к 8 марта суммой более чем на 2,5 миллиарда рублей, что на четыре процента больше, чем в прошлом году, выяснили специалисты в исследовании финансового маркетплейса «Юником24».

«В преддверии 8 марта 260 тысяч мужчин оформили займы на подарки к Международному женскому дню на сумму 2,5–2,7 миллиарда рублей», — подсчитали эксперты.

По данным исследования, больше всего займов взяли в Москве и Подмосковье, Новосибирске и Красноярске. Чаще всего мужчины в этом году дарили женщинам путешествие, косметику и бытовую технику. При этом специалисты обратили внимание, что 60 процентов женщин не порадовались подаркам «в кредит», поскольку выплаты этих займов в будущем могут негативно сказаться на семейном бюджете.

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Автор: Алина Бранцевич
#подарки #займы #8 марта #микрозаймы

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