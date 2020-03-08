Воробьев пожелал женщинам счастья и внимания мужчин в поздравлении с 8 марта

Весна начинается с 8 марта для многих мужчин, ведь это праздник, посвященный любимым женщинам, которые наполняют мир яркими эмоциями. Об этом сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем поздравлении с Международным женским днем.

«Наверное, поэтому 8 Марта — это праздник, который начинался с политики и борьбы за права, сейчас является символом любви, красоты и верности», — говорится в поздравлении.

Воробьев пожелал женщинам здоровья, заботы, внимания мужчин, женского счастья и пообещал, что мужчины будут стараться радовать их как можно чаще.

В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в честь праздника проезд на общественном транспорте Москвы и Подмосковья для женщин будет бесплатным. Кроме того, в Международный женский день женщины и дети смогут бесплатно посетить музеи столицы и Московской области.