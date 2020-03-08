Власти Италии ограничили перемещение в 15 провинциях из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому запрещается въезд и выезд на территории 15 регионов на севере Италии в связи с распространяющимся коронавирусом.

Распоряжение коснется провинций, входящих в области Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт, Венето (включая Венецию) с 8 марта по 3 апреля. Перемещение внутри указанных провинций также запрещено. Исключения могут сделать только по очень уважительным причинам семейного или рабочего характера. Музеи, библиотеки и другие общественные места также временно прекратят свою работу.

По данным итальянских СМИ, запрет на перемещение коснется примерно четверти всех проживающих на территории Италии. Общее число зараженных коронавирусом в стране на сегодняшний день достигло 5,8 тысячи человека, жертвами нового типа пневмонии стали 223 человека.