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 Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Лайнеру Grand Princess с больными коронавирусом разрешили войти в порт в Калифорнии

Лайнеру Grand Princess с больными коронавирусом разрешили войти в порт в Калифорнии

 Тест президента Эстонии на коронавирус дал отрицательный результат

Тест президента Эстонии на коронавирус дал отрицательный результат
9:27   8 Марта 2020
Весь мир

Власти Италии ограничили перемещение в 15 провинциях из-за коронавируса

Власти Италии ограничили перемещение в 15 провинциях из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому запрещается въезд и выезд на территории 15 регионов на севере Италии в связи с распространяющимся коронавирусом.

Распоряжение коснется провинций, входящих в области Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт, Венето (включая Венецию) с 8 марта по 3 апреля. Перемещение внутри указанных провинций также запрещено. Исключения могут сделать только по очень уважительным причинам семейного или рабочего характера. Музеи, библиотеки и другие общественные места также временно прекратят свою работу.

По данным итальянских СМИ, запрет на перемещение коснется примерно четверти всех проживающих на территории Италии. Общее число зараженных коронавирусом в стране на сегодняшний день достигло 5,8 тысячи человека, жертвами нового типа пневмонии стали 223 человека.

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Автор: Алина Бранцевич
#италия #коронавирус

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