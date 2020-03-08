Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

ВСУ один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР, нарушив установленный режим прекращения огня, рассказали РИА Новости в представительстве самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За 7 марта со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел», — уточнили в представительстве ЛНР.

Сообщается, что киевские силовики использовали минометы калибром 82 миллиметра. Был обстрелян подконтрольный ЛНР населенный пункт Калиновка со стороны подконтрольного ВСУ населенного пункта Луганское.