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8:34   8 Марта 2020
Ближнее зарубежье

Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

ВСУ один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР, нарушив установленный режим прекращения огня, рассказали РИА Новости в представительстве самопровозглашенной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За 7 марта со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел», — уточнили в представительстве ЛНР.

Сообщается, что киевские силовики использовали минометы калибром 82 миллиметра. Был обстрелян подконтрольный ЛНР населенный пункт Калиновка со стороны подконтрольного ВСУ населенного пункта Луганское.

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Автор: Мария Милкевич
#лнр #обстрел

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