Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Удмуртии

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Удмуртии

 Путин пожелал женщинам счастья, здоровья, любви и радости

Путин пожелал женщинам счастья, здоровья, любви и радости
Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

 Возвращение силовиков на участок разведения сил в ДНР назвали провокацией

Возвращение силовиков на участок разведения сил в ДНР назвали провокацией
Япония к концу марта планирует проверять более 7 тысяч человек в день на коронавирус

Япония к концу марта планирует проверять более 7 тысяч человек в день на коронавирус

 Саудовская Аравия намерена «надавить» на Россию путем повышения нефтедобычи

Саудовская Аравия намерена «надавить» на Россию путем повышения нефтедобычи
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Удмуртии

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Удмуртии

 Путин пожелал женщинам счастья, здоровья, любви и радости

Путин пожелал женщинам счастья, здоровья, любви и радости
Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

 Возвращение силовиков на участок разведения сил в ДНР назвали провокацией

Возвращение силовиков на участок разведения сил в ДНР назвали провокацией
Япония к концу марта планирует проверять более 7 тысяч человек в день на коронавирус

Япония к концу марта планирует проверять более 7 тысяч человек в день на коронавирус

 Саудовская Аравия намерена «надавить» на Россию путем повышения нефтедобычи

Саудовская Аравия намерена «надавить» на Россию путем повышения нефтедобычи
8:22   8 Марта 2020
Россия

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Удмуртии

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Удмуртии

Пожар в двухэтажном жилом доме в Игринском районе Удмуртии унес жизнь одного человека, еще семеро пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Возгорание распространилось на 8 квартир в 2 подъездах жилого дома в микрорайоне Западный посёлка Играна. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

«По предварительной информации, всего пострадали 8 человек, в том числе 4 ребенка, один из них погиб», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что из горящего здания были выведены 20 человек. Пожарные устранили открытое горение в 06.14 по Москве. Причина пожара пока неизвестна, над ее выяснением работают специалисты.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#пожар #удмуртия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...