Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Удмуртии

Пожар в двухэтажном жилом доме в Игринском районе Удмуртии унес жизнь одного человека, еще семеро пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Возгорание распространилось на 8 квартир в 2 подъездах жилого дома в микрорайоне Западный посёлка Играна. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

«По предварительной информации, всего пострадали 8 человек, в том числе 4 ребенка, один из них погиб», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что из горящего здания были выведены 20 человек. Пожарные устранили открытое горение в 06.14 по Москве. Причина пожара пока неизвестна, над ее выяснением работают специалисты.