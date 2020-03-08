Япония к концу марта планирует проверять более 7 тысяч человек в день на коронавирус

Японские власти к концу марта планируют нарастить мощности по объему тестирования населения на заражение коронавирусом, рассказал в воскресенье по телевидению министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

«В начале месяца мы могли проверять около 4200 человек в день, сейчас — уже 6200. К концу месяца мы планирует расширить эти возможности до свыше 7000 человек в день», — сообщил он.

Сейчас количество заразившихся коронавирусом в Японии достигло более 1150 человек, 14 скончались. Большая часть зараженных (696 человек) является пассажирами и членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess.