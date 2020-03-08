Саудовская Аравия намерена «надавить» на Россию путем повышения нефтедобычи

Саудовская Аравия намерена повысить нефтедобычу в апреле до 10 миллионов баррелей ежедневно в ответ на отсутствие соглашения между ОПЕК+ и Россией по итогам последних переговоров, передает агентство «Блумберг».

По данным источников агентства Эр-Рияд считает возможным повысить добычу нефти даже до 12 миллионов баррелей в сутки. Учитывая, что мартовские показатели составляли 9,7 миллиона в день, такое увеличение «повергло бы рынки в хаос» на фоне снижения спроса из-за эпидемии коронавируса.

«Блумберг» считает, что подобное повышение может являться попыткой путем максимального давления на РФ и другие страны вынудить их вернуться к переговорам.

На фоне коронавируса распалась международная сделка по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ из-за различий во взглядах ее членов на состояние рынка.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак по завершении тяжелых переговоров стран ОПЕК+ в пятницу заявил, что с 1 апреля сделка перестанет существовать.