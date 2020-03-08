Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Удмуртии

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Удмуртии

 Путин пожелал женщинам счастья, здоровья, любви и радости

Путин пожелал женщинам счастья, здоровья, любви и радости
Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

 Возвращение силовиков на участок разведения сил в ДНР назвали провокацией

Возвращение силовиков на участок разведения сил в ДНР назвали провокацией
Япония к концу марта планирует проверять более 7 тысяч человек в день на коронавирус

Япония к концу марта планирует проверять более 7 тысяч человек в день на коронавирус

 Саудовская Аравия намерена «надавить» на Россию путем повышения нефтедобычи

Саудовская Аравия намерена «надавить» на Россию путем повышения нефтедобычи
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Удмуртии

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Удмуртии

 Путин пожелал женщинам счастья, здоровья, любви и радости

Путин пожелал женщинам счастья, здоровья, любви и радости
Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

 Возвращение силовиков на участок разведения сил в ДНР назвали провокацией

Возвращение силовиков на участок разведения сил в ДНР назвали провокацией
Япония к концу марта планирует проверять более 7 тысяч человек в день на коронавирус

Япония к концу марта планирует проверять более 7 тысяч человек в день на коронавирус

 Саудовская Аравия намерена «надавить» на Россию путем повышения нефтедобычи

Саудовская Аравия намерена «надавить» на Россию путем повышения нефтедобычи
6:37   8 Марта 2020
Весь мир

Саудовская Аравия намерена «надавить» на Россию путем повышения нефтедобычи

Саудовская Аравия намерена «надавить» на Россию путем повышения нефтедобычи

Саудовская Аравия намерена повысить нефтедобычу в апреле до 10 миллионов баррелей ежедневно в ответ на отсутствие соглашения между ОПЕК+ и Россией по итогам последних переговоров, передает агентство «Блумберг».

По данным источников агентства Эр-Рияд считает возможным повысить добычу нефти даже до 12 миллионов баррелей в сутки. Учитывая, что мартовские показатели составляли 9,7 миллиона в день, такое увеличение «повергло бы рынки в хаос» на фоне снижения спроса из-за эпидемии коронавируса.

«Блумберг» считает, что подобное повышение может являться попыткой путем максимального давления на РФ и другие страны вынудить их вернуться к переговорам.

На фоне коронавируса распалась международная сделка по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ из-за различий во взглядах ее членов на состояние рынка.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак по завершении тяжелых переговоров стран ОПЕК+ в пятницу заявил, что с 1 апреля сделка перестанет существовать.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #нефть #саудовская аравия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...