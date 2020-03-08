Британские истребители выходили в небо для сопровождения российских Ту-142

Британские истребители Typhoon поднялись в небо в субботу с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в графстве Линкольншир, чтобы сопроводить российские самолеты, оказавшиеся «в зоне интересов Великобритании», говорится в Twitter Королевских ВВС.

Как информировала ранее в субботу пресс-служба Северного флота, два российских противолодочных самолета Ту-142 пролетели над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана накануне старта учений НАТО в Норвегии. Уточняется, что полеты полностью отвечали международным правилам использования воздушного пространства.

RAF Quick Reaction Alert (QRA) Typhoon aircraft launched today from @RAFLossiemouth and @RAFConingsby. This was a routine response to Russian aircraft approaching UK air space and was coordinated with several other NATO allies.#WeAreNATO #SecuringTheSkies pic.twitter.com/NHYWIoXOCx — Royal Air Force (@RoyalAirForce) March 7, 2020

ВВС Великобритании заявили, что это были «рутинные действия, скоординированные с несколькими союзниками по НАТО».

К твиту прикреплены фотографии Ту-142 ВМФ РФ. Сообщается, что российские самолеты «не входили в воздушное пространство Великобритании», но оказались в непосредственной близости «к зоне британских интересов».