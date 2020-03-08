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5:34   8 Марта 2020
Весь мир

Британские истребители выходили в небо для сопровождения российских Ту-142

Британские истребители выходили в небо для сопровождения российских Ту-142

Британские истребители Typhoon поднялись в небо в субботу с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в графстве Линкольншир, чтобы сопроводить российские самолеты, оказавшиеся «в зоне интересов Великобритании», говорится в Twitter Королевских ВВС.

Как информировала ранее в субботу пресс-служба Северного флота, два российских противолодочных самолета Ту-142 пролетели над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана накануне старта учений НАТО в Норвегии. Уточняется, что полеты полностью отвечали международным правилам использования воздушного пространства.

ВВС Великобритании заявили, что это были «рутинные действия, скоординированные с несколькими союзниками по НАТО».

К твиту прикреплены фотографии Ту-142 ВМФ РФ. Сообщается, что российские самолеты «не входили в воздушное пространство Великобритании», но оказались в непосредственной близости «к зоне британских интересов».

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Автор: Мария Милкевич
#россия #великобритания #воздушное пространство #ту-142

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