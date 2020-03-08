Зараженный коронавирусом участник конференции республиканцев не находился рядом с Трампом
Зараженный коронавирусом человек присутствовал на конференции Республиканской партии США 26–29 февраля, где выступали президент Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс, сообщает в субботу американский консервативный союз, организовывавший мероприятие.
Сообщается, что участник заразился до конференции. Сейчас он изолирован, за ним наблюдают врачи.
«Данный участник не находился рядом с президентом или вице-президентом, он никогда не посещал мероприятия в главном зале конференции», — отмечается в сообщении.
Пенс присутствовал на конференции 27 февраля, Трамп — 29 февраля.