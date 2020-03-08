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4:37   8 Марта 2020
Весь мир

Зараженный коронавирусом участник конференции республиканцев не находился рядом с Трампом

Зараженный коронавирусом участник конференции республиканцев не находился рядом с Трампом

Зараженный коронавирусом человек присутствовал на конференции Республиканской партии США 26–29 февраля, где выступали президент Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс, сообщает в субботу американский консервативный союз, организовывавший мероприятие.

Сообщается, что участник заразился до конференции. Сейчас он изолирован, за ним наблюдают врачи.

«Данный участник не находился рядом с президентом или вице-президентом, он никогда не посещал мероприятия в главном зале конференции», — отмечается в сообщении.

Пенс присутствовал на конференции 27 февраля, Трамп — 29 февраля.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #трамп #пенс #коронавирус

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