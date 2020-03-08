Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин пожелал женщинам счастья, здоровья, любви и радости

Путин пожелал женщинам счастья, здоровья, любви и радости

 Подросток застрелен в Колпино в результате несчастного случая

Подросток застрелен в Колпино в результате несчастного случая
Возвращение силовиков на участок разведения сил в ДНР назвали провокацией

Возвращение силовиков на участок разведения сил в ДНР назвали провокацией

 Украинский школьник стал жертвой травли в соцсетях из-за исполнения песни «Смуглянка»

Украинский школьник стал жертвой травли в соцсетях из-за исполнения песни «Смуглянка»
Зараженный коронавирусом участник конференции республиканцев не находился рядом с Трампом

Зараженный коронавирусом участник конференции республиканцев не находился рядом с Трампом

 Канада направит полтора миллиона долларов на поддержку украинской полиции

Канада направит полтора миллиона долларов на поддержку украинской полиции
Путин пожелал женщинам счастья, здоровья, любви и радости

Путин пожелал женщинам счастья, здоровья, любви и радости

 Подросток застрелен в Колпино в результате несчастного случая

Подросток застрелен в Колпино в результате несчастного случая
Возвращение силовиков на участок разведения сил в ДНР назвали провокацией

Возвращение силовиков на участок разведения сил в ДНР назвали провокацией

 Украинский школьник стал жертвой травли в соцсетях из-за исполнения песни «Смуглянка»

Украинский школьник стал жертвой травли в соцсетях из-за исполнения песни «Смуглянка»
Зараженный коронавирусом участник конференции республиканцев не находился рядом с Трампом

Зараженный коронавирусом участник конференции республиканцев не находился рядом с Трампом

 Канада направит полтора миллиона долларов на поддержку украинской полиции

Канада направит полтора миллиона долларов на поддержку украинской полиции
3:25   8 Марта 2020
Весь мир

Канада направит полтора миллиона долларов на поддержку украинской полиции

Канада направит полтора миллиона долларов на поддержку украинской полиции

Канада направит более 2 миллионов канадских долларов (порядка 1,5 миллиона американских долларов) на поддержку украинской полиции, говорится в пресс-релизе канадского МИД по завершении визита главы ведомства Франсуа-Филиппа Шампаня на Украину.

«Министр также сообщил о выделении более двух миллионов (канадских) долларов в течение трех лет, чтобы помочь укрепить потенциал национальной полиции Украины при планировании, осуществлении … процессов реформирования», — передает внешнеполитическое ведомство Канады.

Франсуа-Филипп Шампань находился на Украине с 4 по 6 марта. Он обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским ход реформ на Украине и остался удовлетворен скоростью их реализации. Зеленский в ответ поблагодарил Оттаву за поддержку и пригласил канадских инвесторов вкладываться в украинскую инфраструктуру.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#украина #полиция #канада #финансирование

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...