Канада направит полтора миллиона долларов на поддержку украинской полиции

Канада направит более 2 миллионов канадских долларов (порядка 1,5 миллиона американских долларов) на поддержку украинской полиции, говорится в пресс-релизе канадского МИД по завершении визита главы ведомства Франсуа-Филиппа Шампаня на Украину.

«Министр также сообщил о выделении более двух миллионов (канадских) долларов в течение трех лет, чтобы помочь укрепить потенциал национальной полиции Украины при планировании, осуществлении … процессов реформирования», — передает внешнеполитическое ведомство Канады.

Франсуа-Филипп Шампань находился на Украине с 4 по 6 марта. Он обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским ход реформ на Украине и остался удовлетворен скоростью их реализации. Зеленский в ответ поблагодарил Оттаву за поддержку и пригласил канадских инвесторов вкладываться в украинскую инфраструктуру.