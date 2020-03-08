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1:41   8 Марта 2020
Россия

Подросток застрелен в Колпино в результате несчастного случая

Подросток застрелен в Колпино в результате несчастного случая

Федеральное агентство новостей публикует фотографии и видео из Колпино, где на лестничной клетке нашли тело подростка с огнестрельным ранением.

Сообщается, что погибшему подростку было 14 лет. Трагедия произошла 7 марта около 21.00 и стала результатом несчастного случая. Друг мальчика случайно выстрелил ему в рот из отцовского ружья.

Предположительно, стрелявший подросток является сыном судьи. Тело убитого друга он перенес из квартиры на лестничную площадку 7 этажа, после чего сбежал. В настоящее время его местонахождение неизвестно. Орудие убийства также исчезло.

Уточняется, что несовершеннолетние подростки праздновали день рождения. Квартира, где это происходило, находится на третьем этаже. После несчастного случая мальчик на лифте перевез тело друга на седьмой этаж, чтобы скрыть следы преступления. Там убитого и обнаружили сотрудники Росгвардии.

СК РФ завел уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). На место происшествия выехал глава управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу Александр Клаус.

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Автор: Мария Милкевич
#стрельба #подростки #колпино

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