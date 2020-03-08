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1:52   8 Марта 2020
Россия

Путин пожелал женщинам счастья, здоровья, любви и радости

Путин пожелал женщинам счастья, здоровья, любви и радости

Российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24» пожелал счастья, здоровья, любви и радости женщинам в преддверии Международного женского дня.

«Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, подруг, коллег, сказать им о нашем восхищении и любви, об уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире», — заявил глава государства.

Он выразил восхищение способностью женщин «беззаветно любить, глубоко сопереживать, с радостью и терпеньем заботиться о близких» и отметил важность того, что эти ценности передаются от матерей к дочерям.

Отдельно Путин отметил труд женщин, полностью посвятивших себя своим детям, и назвал этот труд «самым ответственным, непростым, но самым благородным и благодарным».

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Автор: Мария Милкевич
#россия #путин #женщины #8 марта

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