Путин пожелал женщинам счастья, здоровья, любви и радости

Российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24» пожелал счастья, здоровья, любви и радости женщинам в преддверии Международного женского дня.

«Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, подруг, коллег, сказать им о нашем восхищении и любви, об уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире», — заявил глава государства.

Он выразил восхищение способностью женщин «беззаветно любить, глубоко сопереживать, с радостью и терпеньем заботиться о близких» и отметил важность того, что эти ценности передаются от матерей к дочерям.

Отдельно Путин отметил труд женщин, полностью посвятивших себя своим детям, и назвал этот труд «самым ответственным, непростым, но самым благородным и благодарным».