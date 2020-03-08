Трамп и Болсонару намерены обсудить проведение «свободных» выборов в Венесуэле

Лидеры США и Бразилии Дональд Трамп и Жаир Болсонару встретятся в субботу для обсуждения обстановки в Венесуэле в контексте проведения там «свободных и честных выборов», рассказал в субботу на брифинге представитель Белого дома высокого ранга.

«Встреча, как и переговоры с президентом Колумбии Иваном Дуке [2 марта], подчеркивает значение кризиса в Венесуэле для соседних стран, для США, важность для нашей внешней политики и национальной безопасности», — заявил сотрудник администрации.

Он добавил, что США, Бразилия и Колумбия продолжают прилагать усилия «в решении кризиса». По словам чиновника, президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы потворствует ухудшению обстановки, в частности, «укрывает колумбийских террористов» и создает опасную ситуацию на границе с Бразилией. Впрочем, никаких доказательств на брифинге не прозвучало.

Трамп 4 марта сообщал, что у Вашингтона «многое запланировано» в отношении Венесуэлы, не уточнив, о чем конкретно идет речь.