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0:54   8 Марта 2020
Весь мир

Трамп и Болсонару намерены обсудить проведение «свободных» выборов в Венесуэле

Трамп и Болсонару намерены обсудить проведение «свободных» выборов в Венесуэле

Лидеры США и Бразилии Дональд Трамп и Жаир Болсонару встретятся в субботу для обсуждения обстановки в Венесуэле в контексте проведения там «свободных и честных выборов», рассказал в субботу на брифинге представитель Белого дома высокого ранга.

«Встреча, как и переговоры с президентом Колумбии Иваном Дуке [2 марта], подчеркивает значение кризиса в Венесуэле для соседних стран, для США, важность для нашей внешней политики и национальной безопасности», — заявил сотрудник администрации.

Он добавил, что США, Бразилия и Колумбия продолжают прилагать усилия «в решении кризиса». По словам чиновника, президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы потворствует ухудшению обстановки, в частности, «укрывает колумбийских террористов» и создает опасную ситуацию на границе с Бразилией. Впрочем, никаких доказательств на брифинге не прозвучало.

Трамп 4 марта сообщал, что у Вашингтона «многое запланировано» в отношении Венесуэлы, не уточнив, о чем конкретно идет речь.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #трамп #бразилия #венесуэла #болсонару

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