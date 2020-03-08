Возвращение силовиков на участок разведения сил в ДНР назвали провокацией

Представители ДНР в СЦКК назвали возврат ВСУ на позиции рядом с участком разведения сил у Петровского в Донбассе провокацией, усложняющей переговоры по согласованию новых участков разведения.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили о возвращении киевских силовиков на позиции в районе Петровского, где осенью произошел отвод сил и средств. Однако ВСУ отвергли это заявление.

«Наблюдатели представительства ДНР в СЦКК на протяжении трех недель фиксируют активность возле и в пределах участка разведения № 3 «Петровское-Богдановка» на стороне вооруженных формирований Украины», — заявил представитель ДНР в СЦКК.

Он добавил, что украинские силовики по-прежнему не соблюдают договоренности о разведении сил на участке.

Отвод сил от линии соприкосновения в районе Петровского происходил уже дважды. Впервые это было сделано в 2016 году, но вскоре киевские силовики вернулись на прежние позиции.