Актриса Крупнова в 89 лет сыграла главную роль в фильме Росгвардии о женщине на войне

Восьмидесятидевятилетняя актриса Любовь Крупнова исполнила главную роль в короткометражном фильме Росгвардии о женщине в погонах, женщине — матери защитников Отечества.

Фильм «Снайпер» снят к 75-летию Победы и в преддверии Международного женского дня сотрудниками и военнослужащими Росгвардии. Его главная тема — преемственность поколений, перекличка эпох. События происходят в годы Великой Отечественной войны, в горячих точках на Северном Кавказе и в настоящее время.

По сюжету снайпер войск НКВД уничтожает гитлеровских оккупантов, а годы спустя ее правнук — офицер ОМОН Росгвардии ликвидирует в горах главаря вооруженного бандформирования.