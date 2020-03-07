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Актриса Крупнова в 89 лет сыграла главную роль в фильме Росгвардии о женщине на войне

Актриса Крупнова в 89 лет сыграла главную роль в фильме Росгвардии о женщине на войне

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23:18   7 Марта 2020
Россия

Актриса Крупнова в 89 лет сыграла главную роль в фильме Росгвардии о женщине на войне

Актриса Крупнова в 89 лет сыграла главную роль в фильме Росгвардии о женщине на войне

Восьмидесятидевятилетняя актриса Любовь Крупнова исполнила главную роль в короткометражном фильме Росгвардии о женщине в погонах, женщине — матери защитников Отечества.

Фильм «Снайпер» снят к 75-летию Победы и в преддверии Международного женского дня сотрудниками и военнослужащими Росгвардии. Его главная тема — преемственность поколений, перекличка эпох. События происходят в годы Великой Отечественной войны, в горячих точках на Северном Кавказе и в настоящее время.

По сюжету снайпер войск НКВД уничтожает гитлеровских оккупантов, а годы спустя ее правнук — офицер ОМОН Росгвардии ликвидирует в горах главаря вооруженного бандформирования.

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Автор: Мария Милкевич
#росгвардия #фильм #8 марта #великая отечественная война

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