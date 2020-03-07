«Аэрофлот» снижает количество рейсов в Иран до одного в неделю

Число рейсов «Аэрофлота» в Иран с 8 марта сократится с пяти до одного в неделю, сообщает авиакомпания без уточнения причин.

Ранее руководство «Аэрофлота» приняло решение снизить количество рейсов в Италию, Южную Корею и Вьетнам, поскольку люди стали меньше летать в эти страны из-за эпидемии коронавируса.