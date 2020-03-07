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 «Аэрофлот» снижает количество рейсов в Иран до одного в неделю

«Аэрофлот» снижает количество рейсов в Иран до одного в неделю
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 «Аэрофлот» снижает количество рейсов в Иран до одного в неделю

«Аэрофлот» снижает количество рейсов в Иран до одного в неделю
22:17   7 Марта 2020
Весь мир

«Аэрофлот» снижает количество рейсов в Иран до одного в неделю

«Аэрофлот» снижает количество рейсов в Иран до одного в неделю

Число рейсов «Аэрофлота» в Иран с 8 марта сократится с пяти до одного в неделю, сообщает авиакомпания без уточнения причин.

Ранее руководство «Аэрофлота» приняло решение снизить количество рейсов в Италию, Южную Корею и Вьетнам, поскольку люди стали меньше летать в эти страны из-за эпидемии коронавируса.

«Аэрофлот с 8 марта сократит частоту полетов по маршруту Шереметьево — Тегеран — Шереметьево до одного рейса в неделю, который будет выполняться по воскресеньям», — сообщает пресс-служба авиакомпании.

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Автор: Мария Милкевич

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