Юлия Латынина призвала не бороться с коронавирусом «по-русски» и положиться на волю божью

Колумнист «Новой газеты» Юлия Латынина решила обратиться к самой обсуждаемой теме последнего времени — эпидемии коронавируса, которая затронула уже 88 государств, заявив, что российский Минздрав принимает излишние меры по борьбе с заболеванием.

Федеральное агентство новостей напоминает, что изначально либеральные коллеги Латыниной активно распространяли материалы о том, будто бы заболевших гораздо больше, но «власти скрывают».

Однако в пятницу, 6 марта, выяснилось, что никто ничего скрывать не намерен. Информация о заболевших в Москве и других городах стала появляться с комментариями из официальных источников. Историю с преуменьшением масштабов проблемы пришлось закончить, но скоро появилась новая тема — специальный указ мэра Москвы о двухнедельной самоизоляции для всех, кто прибыл из стран, где выявлен коронавирус.

«Медуза», «Эхо Москвы» и другие либеральные СМИ опубликовали более или менее нейтральные материалы об этом, однако «Новая газета» и ее постоянный автор высказались радикальнее остальных.

Латынина выразила опасение, что с власти будут бороться с эпидемией «по-русски». Она парадоксальным образом полагает, что бороться с распространением заболевания бесполезно в «средневековых, свободных и разгильдяйских странах», и людям стоит надеяться, что все прекратится само собой.

По мнению Латыниной, главы государств напрасно считают себя лично ответственными за коронавирус и пытаются действовать, потому что «статистически это неважная история». Лучше всего будет, если власти не станут вмешиваться.

Стоит отметить, что это происходит на фоне очевидных успехов России в сдерживании вируса — за несколько дней по состоянию на 7 марта в стране заболели лишь шесть человек, тогда как в свободной и очень законопослушной Германии — 160 человек за сутки.

Очевидно, что «Новая газета» и Латынина будут очернять все, что исходит от власти, даже если это разумные меры по сдерживанию опасного и малоизученного заболевания, от которого можно погибнуть.