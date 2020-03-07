«Яблоко» завербует Жукова ради поправок в Конституцию и выборов в 2021 году

Либеральная оппозиция в преддверии всероссийского голосования по поправкам в Конституцию и выборов в Госдуму ищет новые пути для продвижения своих политических интересов. В частности, партия «Яблоко» всерьез задумалась о привлечении в свои ряды популярного среди студентов и молодежи экстремиста Егора Жукова.

Партия «Яблоко» рассматривает возможность сотрудничества с осужденным по обвинению в экстремизме студентом Высшей школы экономики Егором Жуковым. Как сообщили интернет-изданию Znak источники в партии, «яблочники» действительно заинтересованы в привлечении молодого либертарианца к своей политической деятельности. По их словам, руководство партии может пригласить студента ВШЭ в свои ряды, чтобы выдвинуть его кандидатуру на выборы в Государственную Думу в 2021 году.

Дорогу молодым

В настоящее время, как признают депутаты «Яблока», выдвижению Жукова препятствует его условная судимость, однако не исключено, что «восходящая звезда» так называемой российской оппозиции может попасть под амнистию. Кроме того, возможный успех в кассационном производстве по уже вынесенному приговору откроет новые политические перспективы как самому либертарианцу, так и его влиятельным спонсорам. Если к моменту начала избирательной кампании в нижнюю палату парламента судимость будет снята, то, согласно Федеральному закону от 05.12.2006 г. № 225-ФЗ, Жуков сможет выдвинуть свою кандидатуру.

Комментируя перспективы вступления Егора Жукова в «Яблоко», председатель партии Николай Рыбаков подчеркнул, что действительно готов обсуждать этот вопрос, так как заинтересован «в том, чтобы давать возможность искренним и честным людям приходить в политику». Он также добавил, что для выдвижения от «Яблока» на выборах в Госдуму необходимо выполнить политическое и организационное условия.

«Политическое — это поддерживать позицию партии по ситуации в Крыму, по поправкам в Конституцию, а также поддерживать меморандум «Яблока» в целом, включая защиту прав политзаключенных. Организационное — это совместная работа над общими проектами», — уточнил Рыбаков.

Береги честь смолоду

Стоит отметить, что желание «яблочников» привлечь молодого оппозиционера может оказаться очередной попыткой либеральных политиков исправить свое пошатнувшееся репутационное положение. Дело в том, что некоторые представители партии уже успели зарекомендовать себя в качестве коррупционеров и аморальных личностей.

Больше всех в этом плане отличился депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, который, помимо финансовых махинаций, практиковал домогательства в отношении студентов РГПУ имени Герцена, где он возглавлял кафедру политологии. О неподобающем поведении Вишневского стало известно от одной из бывших студенток учебного заведения. После скандала руководство вуза отказалось продлевать с депутатом контракт.

Также «яблочники» открыто выступают в защиту фигурантов дела группировки «Сеть» (признана террористической, запрещена в России). В частности, в штаб-квартире петербургского отделения партии была организована и проведена выставка в поддержку участников «Сети», что может стать поводом для привлечения к ответственности за оправдание терроризма.

На фоне проводимой депутатами «Яблока» политики осужденный за экстремизм Егор Жуков вполне гармонично «вольется в коллектив» партии. К тому же, имея возможность оказывать влияние на студентов и молодое поколение россиян, новая «икона оппозиции» может обратить внимание на деятельность депутатов партии и существенно расширить круг сторонников «Яблока».

Место под политическим солнцем

Ранее журналистам уже стало известно, что Жуков вызвал большой интерес у бизнесмена Михаила Ходорковского, который является главным спонсором протестного движения и массовых беспорядков в России. Кроме того, именно на деньги олигарха депутаты партии стараются «протолкнуть» свой проект поправок в Конституцию и добиться определенного количества мест в Государственной Думе.

Для «Яблока» Егор Жуков становится действительно значимой фигурой, ведь в случае амнистии или отмены судимости он может привлечь к партии внимание общественности за счет своей популярности в определенных кругах. Вопрос внесения поправок в Конституцию сегодня является одним из важнейших для представителей так называемой оппозиции, которая готова пойти на все, чтобы не допустить принятия изменений, предлагаемых действующими властями страны.

Таким образом, «яблочникам» в сложившейся ситуации просто жизненно необходимо заполучить Жукова, сделав его своим кандидатом на выборах 2021 года и пытаясь с его помощью повлиять на общероссийское голосование по Конституции. Это даст партии шанс реабилитироваться в глазах общественности, а также получить дополнительную поддержку со стороны Михаила Ходорковского.