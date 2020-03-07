Марков прокомментировал выдвинутый Зеленским ультиматум России

Причина того, что глава Украины Владимир Зеленский в последнее время начал себе позволять выдвигать России ультиматумы, кроется в отсутствии реального прогресса в выполнении Киевом ранее взятых на себя обязательств по урегулированию конфликта в Донбассе. Подобное мнение российский политолог Сергей Марков высказал в сообщении, размещенном на своей странице в соцсети Facebook.

Эксперт отметил, что «мягко высказанный ультиматум Москвы Киеву» об отказе РФ в проведении очередного саммита Нормандской четверки, пока украинская сторона не выполнит взятые на себя обязанности по итогам предыдущего саммита, задели президента Украины. В итоге тот в интервью британской газете «Гардиан» в «хамском тоне высказался по поводу Путина, что Зеленский, дал РФ один год на выполнение Минских соглашений, а если этого не случится, то Киев откажется от своих обязательств.

Подобное поведение украинского президента эксперт объяснил тем обстоятельством, что «ничего Зеленский не делает и делать не готов» для выполнения киевской части сделки с ЛДНР. В итоге это приводит к тому, что президент Украины начинает вести заочный «диалог с Путиным в стиле 8 марта».

«Вот поэтому Зеленский и хамит Путину, угрожает ему новым кризисом», — пояснил Марков, сравнивая подобное поведение украинского лидера с претензиями «женщины истерички» к мужчине: «Дескать, если не будешь со мной встречаться, то пеняй на себя, через месяц я такое уделаю, что ты сам пожалеешь, что отказался встречаться». Однако в результате такого стиля общения с Москвой ответ России на подобный ультиматум Зеленского очевиден — саммитов больше не будет до тех пор, пока Киев не продемонстрирует реальные подвижки в нормализации ситуации в Донбассе.

«Как не было саммита более трех лет при Порошенко, потому что тот не выполнял решения этих саммитов, так не будет и новых саммитов с Зеленским — потому что он не выполняет то, о чем договорились», — заявил Марков, а затем резюмировал: «Москва будет настаивать на выполнении Зеленским того, о чем договорились. И позиция Москвы наиболее вероятно, будет ужесточаться».

Ранее Марков выразил уверенность в том, что США хотят сделать из РФ марионеточное государство.