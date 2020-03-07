Малькевич будет представлять интересы РФ по делу сбитого MH17 в Гааге и Амстердаме

Расследование, которое проводила военная разведка Нидерландов, показало, что никаких «Буков» в радиусе поражения малайзийского авиалайнера Boeing рейса MH17 не было. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич на пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия».

Основными спикерами на мероприятии, прошедшем 5 марта, выступили Александр Малькевич, а также немецкие журналисты Билли Сикс ( и Петр Хайсенко, которые в ноябре 2016 года направили президенту США Дональду Трампу открытое письмо с требованием нового расследования трагедии MH-17.

В докладе международной следственной группы говорилось, что поразивший Boeing ЗРК «Бук» доставили из России, а потом вернули обратно. Москва передала Амстердаму документальные доказательства своей невиновности.

В понедельник, 9 марта, в Гааге начинается процесс по делу о сбитом MH17. Малькевич не исключил, что он затянется еще на год. В приветственной речи он рассказал, что группа выступит на пресс-конференции «MH17 – в ожидании суда». Версия ФЗНЦ легла в основу книги Константина Карманова «МН-17. Хроника пикирующего «Боинга». Правда о самолете, который никто не сбивал».

«Расследование, которое проводила военная разведка Нидерландов, показало, что никаких «Буков» в принципе не было в радиусе поражения самолета, ни с одной, ни с другой стороны», — отметил Малькевич.

Он подчеркнул, что Москву не приглашают к участию в следственных действиях, потому что единственное, что интересует публику — признание Россией вины.

Немецкий журналист, издатель и экс-пилот «Люфтганза» Петр Хайсенко показал фотографии с места трагедии, в том числе останки самолета. Один из снимков в докладе не фигурировал. На нем видно, что на обломках кабины пилота видны пулевые отверстия, но следствие этот никак не объясняет. Эксперт считает, что «Боинг», мог атаковать другой самолетом.

Малькевич напомнил, что 7 и 8 марта в Гааге и Амстердаме пройдут большие мероприятия с участием блогеров, журналистов, экспертов. Он будет представлять там интересы России.