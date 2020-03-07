В преддверии начала суда по поводу расследования авиакатастрофы малайзийского авиалайнера Boeing рейса MH17 даже для судей остается неизвестным точное количество свидетелей и их личные данные. Так, ответственная за работу со СМИ во время процесса судья Йоланде Вейннобел, по сообщению «Интерфакс-Украина», недавно сообщила примечательные детали по поводу проведения судебного заседания, в рамках которого должны быть установлены обстоятельства трагедии, произошедшей в небе над Донбассом летом 2017 года.

«Нам известно, что есть определенное количество анонимных свидетелей. Но сколько их – мы не знаем», — отметила Вейннобел, демонстрируя тот факт, что прокуратура Нидерландов даже в преддверии рассмотрения резонансного международного дела так и не смогла предоставить суду точных данных о свидетелях стороны обвинения. Помимо этого, в материале украинского портала 24tv.ua указывается на то, что судье, который будет заниматься непосредственным опросом свидетелей, «тоже не будет известно, кем является свидетель». В довершение к данной картине обстоятельств судебного заседания стоит добавить, что во время этого мероприятия «ни прокуратура, ни защита не смогут присутствовать во время такого допроса свидетеля».

В итоге становится очевидно, что прокуратура Нидерландов путем «засекречивания» своих свидетелей по делу MH17 создала благодатную почву для успешного продолжения политизированного антироссийского процесса, основывающегося на сомнительных анонимных источниках. При этом обращается на себя внимание тот факт, что достоверные данные о таких «анонимных свидетелях» не известны даже судьям, которые должны принять непосредственное решение по данному делу.

Среди объективных данных появились подробности о том, что всего в зале заседания суда сможет находиться до 100 человек, среди которых 15 представителей прессы, один ряд в зале заседания выделен для родственников погибших, еще для них дополнительно зарезервировано 25 мест. Также в зале расположена публичная трибуна для 65 международных наблюдателей.

Ранее политический аналитик Армен Гаспарян указал на возможность начала уже в ближайшие дни обострения по делу «Боинга» MH17 в Гааге.