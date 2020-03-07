Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Яблоко» завербует Жукова ради поправок в Конституцию и выборов в 2021 году

«Яблоко» завербует Жукова ради поправок в Конституцию и выборов в 2021 году

 Малькевич будет представлять интересы РФ по делу сбитого MH17 в Гааге и Амстердаме

Малькевич будет представлять интересы РФ по делу сбитого MH17 в Гааге и Амстердаме
Украинский школьник стал жертвой травли в соцсетях из-за исполнения песни «Смуглянка»

Украинский школьник стал жертвой травли в соцсетях из-за исполнения песни «Смуглянка»

 Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве

Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве
Количество заразившихся коронавирусом в Норвегии выросло до 136 за сутки

Количество заразившихся коронавирусом в Норвегии выросло до 136 за сутки

 Арабский шейх издевался над женой. В ОАЭ он такой не один

Арабский шейх издевался над женой. В ОАЭ он такой не один
«Яблоко» завербует Жукова ради поправок в Конституцию и выборов в 2021 году

«Яблоко» завербует Жукова ради поправок в Конституцию и выборов в 2021 году

 Малькевич будет представлять интересы РФ по делу сбитого MH17 в Гааге и Амстердаме

Малькевич будет представлять интересы РФ по делу сбитого MH17 в Гааге и Амстердаме
Украинский школьник стал жертвой травли в соцсетях из-за исполнения песни «Смуглянка»

Украинский школьник стал жертвой травли в соцсетях из-за исполнения песни «Смуглянка»

 Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве

Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве
Количество заразившихся коронавирусом в Норвегии выросло до 136 за сутки

Количество заразившихся коронавирусом в Норвегии выросло до 136 за сутки

 Арабский шейх издевался над женой. В ОАЭ он такой не один

Арабский шейх издевался над женой. В ОАЭ он такой не один
17:25   7 Марта 2020
Весь мир

Количество заразившихся коронавирусом в Норвегии выросло до 136 за сутки

Количество заразившихся коронавирусом в Норвегии выросло до 136 за сутки

Число заболевших коронавирусом в Норвегии выросло до 136 человек. Это на треть больше, чем днем ранее, пишет 7 марта издание VG, которое в режиме реального времени следит за ситуацией вокруг коронавируса в стране и мире. 

«В Норвегии подтверждено 136 случаев заражения коронавирусом», — передает СМИ. 

Согласно диаграмме на сайте издания, больше всего заболевших находятся в провинциях Викен, Вестланн и Осло, граничащих друг с другом.

6 марта VG писало, что в Норвегии в общей сложности выявлены 96 зараженных. Все пациенты находились дома и переносили болезнь в легкой форме. Информации о тяжелых случаях пока нет. 

По данным издания, большинство заражений связаны с посещением норвежцами Италии и стран Азии, однако растет и число случаев заражения внутри страны.

По последним данным, неизвестной пневмонией заболели более 100 тысяч человек во всем мире. От инфекции погиб 3491 человек, а выздоровели 57389 человек. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#политика #общество #весь мир #норвегия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...