Количество заразившихся коронавирусом в Норвегии выросло до 136 за сутки

Число заболевших коронавирусом в Норвегии выросло до 136 человек. Это на треть больше, чем днем ранее, пишет 7 марта издание VG, которое в режиме реального времени следит за ситуацией вокруг коронавируса в стране и мире.

«В Норвегии подтверждено 136 случаев заражения коронавирусом», — передает СМИ.

Согласно диаграмме на сайте издания, больше всего заболевших находятся в провинциях Викен, Вестланн и Осло, граничащих друг с другом.

6 марта VG писало, что в Норвегии в общей сложности выявлены 96 зараженных. Все пациенты находились дома и переносили болезнь в легкой форме. Информации о тяжелых случаях пока нет.

По данным издания, большинство заражений связаны с посещением норвежцами Италии и стран Азии, однако растет и число случаев заражения внутри страны.

По последним данным, неизвестной пневмонией заболели более 100 тысяч человек во всем мире. От инфекции погиб 3491 человек, а выздоровели 57389 человек.