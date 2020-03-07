Рейтинг самых полезных молочных продуктов возглавил йогурт

Врач-диетолог Лидия Ионова назвала самым полезным молочным продуктом йогурт. Его главными достоинствами является обилие быстроусвояемого белка, кальция, полезных бактерий. Также йогурт практически не имеет противопоказаний к употреблению.

На втором месте в рейтинге, который Ионова составила для НТВ, оказался кефир. Однако специалист напомнила, что напиток противопоказан людям, которые болеют хроническим гастритом, язвой и имеют другие проблемы с желудком.

«Людей с такими проблемами от одного стакана кефира иногда начинает тошнить. А при кефирной диете ощущается еще и резкий упадок сил и дискомфорт в желудке. Поэтому употреблять его надо осторожно и умеренно», — отметила она.

Третье и четвертое место заняли айран и простокваша. Первый напиток содержит соль, которая вредна для гипертоников. А во втором не так много полезных бактерий, отметила диетолог.

Последнее место эксперт отдала ряженке. По ее словам, из-за термообработки в топленом молоке появляются конечные продукты гликирования. Именно они считаются фактором старения и развития болезни Альцгеймера.