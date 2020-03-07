Арабский шейх издевался над женой. В ОАЭ он такой не один

Высокий суд Великобритании признал премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мохаммеда аль-Мактума виновным в угрозах и насилии над двумя дочерьми и женой. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба суда. Сегодня в арабских странах такие эпизоды не исключение.

Дело аль-Мактума

Следствие подтвердило, что эмир угрожал своей младшей, шестой жене, принцессе Хайе бинт аль-Хусейн, похитил двоих общих дочерей, которые сбежали из семейных домов и прятались от него заграницей, теперь Мохаммед держит их насильно в ОАЭ.

Женщина, на самом деле, хотела получить долю имущества от миллиардера мужа, а не защитить свои права. Такое мнение высказал востоковед Саид Гафуров в беседе с корреспондентом «Политика сегодня».

«По дележке имущества она безусловно могла и по дубайским законам получить развод. Разница между дубайским и английским законом в том, что она хотела присвоить себе часть богатств не самой последней семьи. Практически, как говорил Энгельс, брак – это официальное проституирование. Просто хотела за счет сексуальных услуг получить большую сумму и получила. Вот такой британский суд», — объяснил он.

Эксперт напомнил, что женщина в ОАЭ может рассчитывать на развод даже в случае, если мужчина ее сексуально не удовлетворяет, однако до этого дело не доводят, потому что говорить о этом публично — «дикий позор». Вот и принцесса Хайя бинт аль-Хусейн могла развестись мирно и жить обеспечено, по его словам, но захотела не просто быть на содержании, а владеть имуществом.

Обиженные мужья

Несмотря на то, что формально права женщин в исламском мире становились все шире на протяжении истории, до эмансипации женам эмиров и принцев еще далеко. Доказательством этого служит множество историй, в том числе трагедия Наимы Азар.

Наима Азар была успешной пакистанской женщиной, работала в агентстве по недвижимости и воспитывала троих детей. Ее муж, торговец фруктами по имени Джамшид Азар зарабатывал немного. В какой-то момент Наима решила развестись и муж согласился, ведь и сам увлекся другой женщиной. Как рассказывала потом сама Наима, уже после развода Джамшид пришел к ней в дом, чтобы попрощаться с детьми, и попутно занял у нее денег. Но, кажется, самолюбие торговца было серьезно задето. Он взял деньги, а потом достал бутылек с кислотой и плеснул ей в лицо.

«Я закричала, а потом вся моя кожа исчезла», вспоминала она потом в интервью колумнисту New York Times Николасу Кристофу.

Также она частично ослепла. Наима говорила и о том, что ее сосед сверху потом, угрожая своей жене, ставил ее в пример.

Успешные женщины в арабской культуре задевают мужское самолюбие. Так, в 2016 году в Шарже мужчина забил до смерти свою жену, по его словам, из-за постоянных ссор. Родственники убитой уверены, что это случилось из-за того, что она больше зарабатывала.

Сексуальное рабство

Арабские страны опасны для женщин не только домашним насилием, но и организованным рабством. Женщины попадают в сексуальное рабство, где их вынуждают не просто насильно заниматься сексом с мужем, а делать это с незнакомыми людьми, быть проститутками. Официально рабство в ОАЭ запрещено, однако данные говорят об обратно. Регулярно СМИ сообщают о новых историях женщин, которые угодили в лапы сутенеров. А в 2010 году суд Узбекистана вынес обвинительный приговор Абдусалому Ганиеву, который организовал канал по поставке секс-рабынь, в том числе несовершеннолетних девочек, в ОАЭ.

В 2013 году 20-летняя россиянка попала в такое рабство. Ее мать в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» рассказала, что подруга девушки познакомила ее в одном из московских баров с какими-то женщинами. Пить алкоголь она отказалась, взяла только чай и сэндвич. Но после кружки чая она почувствовала полное безволие, затем ее повезли в аэропорт, а потом в Арабские Эмираты. В Бахрейне ее заставили заниматься проституцией и убеждали, что купили за пять тысяч долларов.

В какой-то момент Александре удалось сбежать и добраться до полицейского участка, откуда она позвонила в Россию. Вызволить ее смогли спецслужбы России и Бахрейна, которые потом выяснили, что она полетела отдыхать в ОАЭ за счет подруги, а на месте ее обязали отработать потраченные 20 тысяч долларов.

Справка

Сегодня в странах арабского мира действительно облегчается жизнь женщинам, они получили права на образование, вождение машины, а в Пакистане и на отказ от закрытой одежды. Когда в Саудовской Аравии женщинам разрешили водить, девушка с псевдонимом Lees на YouTube записала рэп-клип на песню We Are Driving и показала, что женщина в парандже не хуже любого рэпера в цепях может «покачать» на камеру.

Существуют и исламские феминистки, которые видят женскую эмансипацию в новой трактовке Корана, моногамии и равенстве. Амина Вадуд, Рифат Хасан и Асма Барлас, женщины-ученые, которые активно продвигают идею ислама без патриархата. Малазийская организация «Сестры в исламе» уже многие годы помогает женщинам узнать и защитить права, ее основательница Зайна Анвар еще в 1988 году ездила по селам и рассказывала арабским женщинам, как они могут защититься при помощи религиозных аргументов.

Однако пока такие сообщества в странах исламского мира считаются маргинальными, а их участницы отстаивают права не только в патриархальном обществе, но и среди фем-сообщества, которое по большей части развернулось на Западе. Западные соратницы зачастую навязывают свои идеи жительницам арабских стран и игнорируют их культурные и религиозные ценности.