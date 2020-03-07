Полиция обыскала квартиру таганрогского депутата из-за подпольного казино

Таганрогская полиция нашла подпольное казино в одном из нежилых помещений города. После этого правоохранители провели обыск у организаторов нелегального бизнеса, в том числе и в квартире депутата городской Думы Таганрога Романа Калинина. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным телеканала, полиция накрыла казино 2 марта. Злоумышленники использовали игорный зал в нежилом помещении в Таганроге. Они поставили там компьютеры и провели интернет с ограниченным доступом.

Правоохранители во время обысков изъяли у участников банды 15 системных блоков, 12 мониторов, флешки, телефоны и другие предметы для игорного бизнеса. Кроме этого, полицейские нашли записи о доходах и расходах, а также 183 тысячи рублей. Следовали возбудили уголовное дело и начали расследование.

На сайте Территориальной избирательной комиссии Таганрога сказано, что Роман Калинин занимает пост депутата городской Думы с сентября прошлого года. Он является членом партии «Справедливая Россия». Эта информация пока не подтверждена официально. Телеканал направил запрос в пресс-службу партии «Справедливая Россия».