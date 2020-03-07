Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о заявлении украинского лидера Владимира Зеленского по поводу более гибкого подхода к исполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе. Соответствующий пост она опубликовала в Facebook в субботу, 7 марта.

Ранее Зеленский предложил применять более гибкий подход к Минским соглашениям по урегулированию обстановки в Донбассе. По его словам, если в документе «немного перенести» некоторые пункты, то это не приведет ни к чему плохому.

«В общественном транспорте на окнах "Запасного выхода" написана инструкция: вырви шнур, выдави стекло. Можно, конечно, немного перенести пункты. Выйти не получится», — написала представитель МИД в социальной сети.

7 марта Зеленский в интервью газете Guardian прокомментировал попытки французского лидера Эммануэля Макрона наладить отношения с Россией. Украинский президент также высказался по поводу встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом.