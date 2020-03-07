Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Яблоко» завербует Жукова ради поправок в Конституцию и выборов в 2021 году

«Яблоко» завербует Жукова ради поправок в Конституцию и выборов в 2021 году

 Малькевич будет представлять интересы РФ по делу сбитого MH17 в Гааге и Амстердаме

Малькевич будет представлять интересы РФ по делу сбитого MH17 в Гааге и Амстердаме
Украинский школьник стал жертвой травли в соцсетях из-за исполнения песни «Смуглянка»

Украинский школьник стал жертвой травли в соцсетях из-за исполнения песни «Смуглянка»

 Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве

Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве
Количество заразившихся коронавирусом в Норвегии выросло до 136 за сутки

Количество заразившихся коронавирусом в Норвегии выросло до 136 за сутки

 Арабский шейх издевался над женой. В ОАЭ он такой не один

Арабский шейх издевался над женой. В ОАЭ он такой не один
«Яблоко» завербует Жукова ради поправок в Конституцию и выборов в 2021 году

«Яблоко» завербует Жукова ради поправок в Конституцию и выборов в 2021 году

 Малькевич будет представлять интересы РФ по делу сбитого MH17 в Гааге и Амстердаме

Малькевич будет представлять интересы РФ по делу сбитого MH17 в Гааге и Амстердаме
Украинский школьник стал жертвой травли в соцсетях из-за исполнения песни «Смуглянка»

Украинский школьник стал жертвой травли в соцсетях из-за исполнения песни «Смуглянка»

 Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве

Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве
Количество заразившихся коронавирусом в Норвегии выросло до 136 за сутки

Количество заразившихся коронавирусом в Норвегии выросло до 136 за сутки

 Арабский шейх издевался над женой. В ОАЭ он такой не один

Арабский шейх издевался над женой. В ОАЭ он такой не один
16:04   7 Марта 2020
Россия

Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате

Захарова прокомментировала заявление Зеленского о минском формате

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о заявлении украинского лидера Владимира Зеленского по поводу более гибкого подхода к исполнению Минских соглашений по урегулированию в Донбассе. Соответствующий пост она опубликовала в Facebook в субботу, 7 марта. 

Ранее Зеленский предложил применять более гибкий подход к Минским соглашениям по урегулированию обстановки в Донбассе. По его словам, если в документе «немного перенести» некоторые пункты, то это не приведет ни к чему плохому. 

«В общественном транспорте на окнах "Запасного выхода" написана инструкция: вырви шнур, выдави стекло. Можно, конечно, немного перенести пункты. Выйти не получится», — написала представитель МИД в социальной сети. 

7 марта Зеленский в интервью газете Guardian прокомментировал попытки французского лидера Эммануэля Макрона наладить отношения с Россией. Украинский президент также высказался по поводу встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #общество #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...