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15:34   7 Марта 2020
Россия

Асафов уверен, что США на руку конфликт России и Турции из-за Сирии

Асафов уверен, что США на руку конфликт России и Турции из-за Сирии

Вашингтону невыгодны какие-либо договоренности между Россией и Турцией по Сирии. Такое мнение высказал политолог и независимый журналист Александр Асафов в беседе с Федеральным агентством новостей

По его мнению, США полностью устраивает ситуация, когда стороны, участвующие в борьбе с терроризмом и джихадихмом в Сирии, не могут договориться по важным вопросам. Американцам необходим хаос, считает эксперт. 

«Когда в регионе хаос, они становятся бенефициарами и могут дальше продолжать там свою политику, несмотря на заявления о необходимости вывести войска и вообще уйти из региона», — заметил Асафов.

Асафов уверен, что Запад пытается раскачать ситуацию вокруг Идлиба, а также поссорить Анкару и Москву. Для этого они задействуют все возможные инструменты. Америку и европейские страны вполне устраивает конфликт РФ и Турции.  

Асафов уверен, что США на руку конфликт России и Турции из-за Сирии

«Пример, можно посмотреть в либеральной прессе. В Der Spiegel [известный немецкий еженедельник – прим. ФАН] вышла статья "Почему нужно поддержать Эрдогана в споре с Москвой". Понятно, что, задействуя свои инструменты, они пытаются ситуацию дальше раскачать», — сказал он. 

Однако планы США по столкновению президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана и сирийского лидера Башара Асада провалились из-за встречи президента РФ Владимира Путина с турецким лидером. Они смогли договориться по основным направлениям взаимодействия. 

«Соответственно, США не могут поддержать заявление ООН.»,  — заключил политолог. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сирия #турция #политолог #политика #общество

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