Украина по инструкции США сделала коронавирус инструментом для информационных атак на Россию. Об этом заявил главный редактор журнала «Архонт», политолог Андрей Бредихин в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По словам политолога, как только стало понятно, что коронавирус действительно представляет опасность, его сразу сделали оружием информационной войны. В мире с подачи Вашингтона массово распространяется ксенофобия. Теперь Штаты взялись обучать этому Украину, чтобы она могла устраивать антироссийские провокации.

Необходимо понимать, что Украина не принимает своих политических решений, они все диктуются ей извне. Американские биологические лаборатории, находящиеся под Харьковом и Днепропетровоском, получили доступ к эвакуированным из КНР украинцам в санатории «Новые Санжары», подчеркнул он.

«А в Киеве отрабатывают директивы Вашингтона по информационным атакам на Россию. И мы видели, что фейки в РФ не просто вбрасываются профессионально, но и «разгоняются» с помощью современных технологий. Этим занимаются отнюдь не любители», — считает эксперт.

По мнению специалистов, такой подход и связь подобных вбросов с ежедневными звонками о минировании российских госведомств, школ и самолетов являются звеньями единой системы, которая выстроена в попытке нанести точечные удары в РФ, посеять панику и расшатать ситуацию изнутри.