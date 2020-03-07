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 Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве

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Количество заразившихся коронавирусом в Норвегии выросло до 136 за сутки

Количество заразившихся коронавирусом в Норвегии выросло до 136 за сутки

 Арабский шейх издевался над женой. В ОАЭ он такой не один

Арабский шейх издевался над женой. В ОАЭ он такой не один
13:58   7 Марта 2020
Россия

Первого заболевшего коронавирусом россиянина выписали в Москве

Первого заболевшего коронавирусом россиянина выписали в Москве

Врачи в Москве выписали после выздоровления россиянина, заболевшего коронавирусом. Об этом в субботу, 7 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.  

Ранее сообщалось, что первый пациент, заразившийся пневмонией нового типа, выздоровел и в скором времени будет выписан. 

«[Давид  — ред.] Беров выписан»,  — цитирует агентство представителя столичного штаба. 

6 марта стало известно о переносе экономического форума в Красноярске из-за обстановки с коронавирусом. По последним данным, неизвестной пневмонией заболели более 100 тысяч человек во всем мире. От инфекции погиб 3491 человек а выздоровели 57389 человек. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #коронавирус

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