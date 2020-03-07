Первого заболевшего коронавирусом россиянина выписали в Москве

Врачи в Москве выписали после выздоровления россиянина, заболевшего коронавирусом. Об этом в субботу, 7 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что первый пациент, заразившийся пневмонией нового типа, выздоровел и в скором времени будет выписан.

«[Давид — ред.] Беров выписан», — цитирует агентство представителя столичного штаба.

6 марта стало известно о переносе экономического форума в Красноярске из-за обстановки с коронавирусом. По последним данным, неизвестной пневмонией заболели более 100 тысяч человек во всем мире. От инфекции погиб 3491 человек а выздоровели 57389 человек.