Зачем Навальный использует членов семьи в деле об отмывании 75 млн рублей

Семье главы «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иностранным агентом) Алексея Навального заблокировали все банковские счета в рамках дела об отмывании крупной суммы денег. Сам он отмечает, что на счетах указана задолженность в 75 млн рублей — это дает все основания полагать, что речь идет якобы только о деятельности ФБК. Он убежден, что его близкие стали «жертвами режима», тогда как реальных миллионов, принадлежащих Навальному, «никто не нашел».

В сети развеяли миф, напомнив «борцу с коррупцией» его манипуляции с компанией «Ив Роше», позволивших Алексею «отмыть» 20 млн рублей в 2013 году. Также речь зашла о биткоин-кошельках Навального, куда зарубежные «заказчики» щедро переводили финансовые средства за выполненную оппозиционером работу в России.

Прозрачность, как показатель «успешности»

Руководство ФБК регулярно заявляет, что деятельность организации не противоречит букве закона и является «прозрачной» во всех аспектах. Например, для того, чтобы убедиться в честности подобных реплик, директор фонда Иван Жданов ссылается на Министерство юстиции. По его словам, компания «никогда не получала иностранного финансирования».

Тем не менее, несмотря на попытки Жданова оправдать деятельность ФБК в публичном пространстве, информация о теневых схемах заработка Алексеем Навальным в интернете присутствует достаточно давно. В частности, ранее Сбербанк принял решение о блокировке счета ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова в рамках закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Эта тема снова стала актуальной из-за возмущения главы фонда — у себя в социальных сетях он пожаловался, что его семье заблокировали все банковские счета.

Навальный традиционно связал ситуацию с действиями «жестокого режима», хотя на самом деле у подобных мер имеются вполне законные и обоснованные мотивы.

Волну возмущения уже не разогнать

Юрист и член общественной палаты Илья Ремесло в своем Telegram-канале прокомментировал возмущение Навального, возникшее на почве ареста банковских счетов его семьи. Адвокат заверил, что у него имеются «ответы» на вопросы главы ФБК.

Ремесло заметил, что Навальный задает вопрос о доказательствах наличия у него «миллионов» неспроста. Основные деньги псевдоппозиционера хранятся и выводятся через биткоин-кошельки главы ФБК довольно давно. Подлинность официального кошелька легко подтверждается на личном сайте Навального в разделе «донатов».

Что касается блокировки счетов родителей Навального, то в этом вопросе ситуация обстоит значительно проще: Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает обеспечительные меры в случае расследования уголовного дела, включая блокировку и арест денежных средств.

В части 2 статьи 115 УПК четко обозначено, что арест денежных средств или иные ограничения могут быть приняты в отношении лиц, не выступающих в качестве подозреваемых или обвиняемых по уголовному делу.

Соответственно, правоохранительные органы в отношении семьи Навального ничего не нарушили. Более того, у них были определенные мотивы на то, чтобы принять меры в отношении родителей подозреваемого оппозиционера.

Причем тут родители Навального?

Чтобы понять, какое отношение к этому делу имеют родители Навального, достаточно вспомнить историю с «Ив Роше» в 2013 году. Тогда гендиректор компании Бруно Лепру обвинил Алексея Навального и его брата Олега в мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступных путем.

Для соответствующих целей Алексей Навальный основал фирму «Главное подписное агентство», а его брат, будучи начальником департамента внутренних отправлений Почты России, убедил руководство заключить договор с «Ив Роше» на перевозки по завышенной стоимости.

Следствие пришло к выводу, что на счет «Главного подписного агентства» поступило 55 млн рублей, тогда как рыночная стоимость услуг составляла 31 млн. В декабре 2014 года итогом этой финансовой манипуляции» стал обвинительный вердикт Замоскворецкого суда — Алексея Навального приговорили к 3,5 годам условно, а его брата Олега — к 3,5 годам колонии общего режима.

Сейчас Навальный сильно недоволен тем, что счета членов его семьи были заблокированы кредитными организациями. Причем отдельное внимание он уделяет блокировке карты «Мир», принадлежащей его матери.

Вероятно, это делается для того, чтобы сыграть на жалости доверчивой аудитории к пенсионерам. Такая манипуляция отлично сработает на тех, кто предпочитает не копаться в «семейном бизнесе» Навальных, а возмущаться действиями «жестокого режима» в интернете.

Юрист Илья Ремесло в своей публикации отметил историю с «Ив Роше» неспроста. Дело в том, что родители Навального имели прямое отношение к его финансовой махинации с «Ив Роше».

Навальный Анатолий Иванович и Навальная Людмила Анатольевна (родители оппозиционера) являются фактическими учредителями компании ООО «Кобяковская фабрика по лозоплетению». В ходе досудебного следствия было установлено, что 55 млн рублей, вырученные Навальными в ходе сделки с «Ив Роше» преступным путем, были переведены именно на счет родительской фабрики с целью легализации, а далее — частично в адвокатскую контору Алексея.

При этом сам Навальный оказывал фирме липовые адвокатские услуги и помогал с закупкой товаров, коих в реальности найти не удалось.

Описанная ситуация указывает на то, что семья Алексея Навального вовсе «не без греха» — родители оппозиционера участвовали в его сделках, зная о том, что сын осознанно нарушал закон. Теперь он использует морально-нравственный аспект, чтобы снова «прикрыться» родственниками.

Стоит отметить, внимание правоохранительных органов в настоящий момент также привлечено к легализации денежных средств ФБК. В 2018 году материалы дела выложили сами юристы Навального. Таким образом, удалось установить, что сотрудники фонда пересылали деньги своему же работодателю на «неуставную деятельность», что запрещено пунктом 1 статьи 24 ФЗ «О НКО».