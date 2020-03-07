Аркатов считает, что США при помощи Facebook пытаются следить за россиянами

ФБР использовали образ Жеглова в рекламной кампании, чтобы повлиять на людей поколения 40 плюс, у которых в головах закрепился пример именно такого сыщика. Такое мнение высказал политолог Иван Аркатов в беседе с интернет-изданием Nation News.

Ранее в Instagram и Facebook была запущена рекламная кампания. ФБР опубликовало собственную рекламу на русском языке c фотографией советского певца и актера Владимира Высоцкого, чтобы найти информаторов.

По мнению Аркатова, таким способом ФБР пытаются максимально отзеркалить аудиторию и получить как можно больше контактов. Рекламная кампания направлена на людей среднего возраста, не на молодежь.

Эксперт также заявил о необходимости уточнить у юристов, законно ли использование подобных материалов американскими спецслужбами.

Однако тот факт, что США ведут работу на территории РФ, остается очевидным. Аркатов также призвал компетентные органы озаботиться вопросом работы ФБР в РФ.