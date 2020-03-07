Аркатов считает, что США при помощи Facebook пытаются следить за россиянами

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Яблоко» завербует Жукова ради поправок в Конституцию и выборов в 2021 году

«Яблоко» завербует Жукова ради поправок в Конституцию и выборов в 2021 году

 Малькевич будет представлять интересы РФ по делу сбитого MH17 в Гааге и Амстердаме

Малькевич будет представлять интересы РФ по делу сбитого MH17 в Гааге и Амстердаме
Украинский школьник стал жертвой травли в соцсетях из-за исполнения песни «Смуглянка»

Украинский школьник стал жертвой травли в соцсетях из-за исполнения песни «Смуглянка»

 Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве

Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве
Количество заразившихся коронавирусом в Норвегии выросло до 136 за сутки

Количество заразившихся коронавирусом в Норвегии выросло до 136 за сутки

 Арабский шейх издевался над женой. В ОАЭ он такой не один

Арабский шейх издевался над женой. В ОАЭ он такой не один
«Яблоко» завербует Жукова ради поправок в Конституцию и выборов в 2021 году

«Яблоко» завербует Жукова ради поправок в Конституцию и выборов в 2021 году

 Малькевич будет представлять интересы РФ по делу сбитого MH17 в Гааге и Амстердаме

Малькевич будет представлять интересы РФ по делу сбитого MH17 в Гааге и Амстердаме
Украинский школьник стал жертвой травли в соцсетях из-за исполнения песни «Смуглянка»

Украинский школьник стал жертвой травли в соцсетях из-за исполнения песни «Смуглянка»

 Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве

Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве
Количество заразившихся коронавирусом в Норвегии выросло до 136 за сутки

Количество заразившихся коронавирусом в Норвегии выросло до 136 за сутки

 Арабский шейх издевался над женой. В ОАЭ он такой не один

Арабский шейх издевался над женой. В ОАЭ он такой не один
13:33   7 Марта 2020
Россия

Аркатов считает, что США при помощи Facebook пытаются следить за россиянами

Аркатов считает, что США при помощи Facebook пытаются следить за россиянами

ФБР использовали образ Жеглова в рекламной кампании, чтобы повлиять на людей поколения 40 плюс, у которых в головах закрепился пример именно такого сыщика. Такое мнение высказал политолог Иван Аркатов в беседе с интернет-изданием Nation News.

Ранее в Instagram и Facebook была запущена рекламная кампания. ФБР опубликовало собственную рекламу на русском языке c фотографией советского певца и актера Владимира Высоцкого, чтобы найти информаторов. 

По мнению Аркатова, таким способом ФБР пытаются максимально отзеркалить аудиторию и получить как можно больше контактов. Рекламная кампания направлена на людей среднего возраста, не на молодежь. 

Эксперт также заявил о необходимости уточнить у юристов, законно ли использование подобных материалов американскими спецслужбами.

Однако тот факт, что США ведут работу на территории РФ, остается очевидным. Аркатов также призвал компетентные органы озаботиться вопросом работы ФБР в РФ. 

«Жесткими запретами ничего не решишь, потому что Facebook находится в другой юрисдикции. С другой стороны, они должны выполнять наши законы. Я бы в первую очередь ориентировался на то, чтобы внутри страны проводили больше работы по прояснению, чем чреваты контакты с ФБР».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #фбр #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...