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13:13   7 Марта 2020
Экономика

История с российским газом для Украины постепенно подходит к концу

История с российским газом для Украины постепенно подходит к концу

В результате развития газового противостояния украинского бизнеса Киев рискует окончательно остаться без голубого топлива. Данное положение дел было отмечено политологом Андреем Ивановым в интервью Федеральному агентству новостей. В качестве иллюстрации абсурдности развития экономической ситуации из-за газового вопроса на Украине, эксперт указал на тот факт, что «оператор газораспределительной сети в Киеве «Киевгаз» уже более двух месяцев саботирует заключение типового договора на транспортировку газа с компанией «Оператор ГТС Украины».

Таким образом, на фоне постоянных скандалов Украины по поводу транзита российского газа в страны ЕС теперь можно наблюдать, как представители украинского бизнеса начинают переносить нормы подобного провокационного поведения и на внутренний рынок. В итоге Киев и миллионы его жителей рискуют остаться без газа и теплоснабжения.

Тем временем российская сторона уже вышла на «финишную прямую» в реализации проекта газопровода «северный поток-2», в результате чего Украине грозит «обесценивание» как газового транзитера. Также, эксперт отметил, что после Майдана в 2014 году украинская «ситуация дошла до полного абсурда». В Киеве приняли решение в ущерб собственным интересам закупать российский газ у ЕС, используя реверсную схему. Однако подобное экономическое безумие оказалось слишком «заразным».

«Сейчас мы видим, что разногласия вовсю сотрясают и внутреннюю систему газоснабжения в стране», — проиллюстрировал развитие событий эксперт, указывая на то, что «один оператор не может договориться с другим, под угрозу поставлены интересы миллионов людей». Подобное положение дел, по мнению эксперта, демонстрирует ущербность украинской позиции в диалоге с РФ. В этом свете им было отмечено, что украинские деятели, привыкшие «путем шантажа и бесплодных политических заявлений доводить любую ситуацию до критической точки», грозят своей стране весьма печальным окончанием истории с поставками газа для Украины.

Указывая на украинскую недоговороспособность в газовом вопросе, Иванов подчеркнул, что «ранее мы видели это в отношениях Киева и Москвы», а теперь можем видеть «уже внутри Украины». «И ситуация усугубляется тем, что вообще вся история с российским газом для Украины постепенно подходит к концу», — резюмировал ситуацию эксперт.

Ранее украинский депутат от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук предложил продавать воду в Крым по цене российского газа.

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Автор: Олег Королев
#россия #украина #экономика

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