Что известно о коронавирусе на 7 марта

Коронаврусом во всем мире заразились уже более 100 тысяч человек. Успешно вылечились более 55,5 тысячи человек, а умерли — почти 3,5 тысячи. Официально в России 13 заболевших, включая троих иностранцев. «Политика сегодня» публикует последние новости о заболевании.

В Китае научились определять коронавирус за 29 минут. Национальное управление Китая по контролю над медицинскими изделиями одобрило тест-систему для диагностирования клинических и предполагаемых случаев заражения. Тестирование испытали в больницах Уханя. Три набора уже отправили в страны Евросоюза.

При этом, китайские ученые нашли изменения в симптомах заражения в начале вспышки коронавируса, и сейчас. У заболевших позднее болезнь проявлялась не так очевидно. Ученые предположили, что коронавирус может постепенно видоизмениться в вирус, похожий на грипп. Он может не проявлять себя в организме долгое время.

Научный сотрудник центра имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с «360» объяснил, что сейчас вирус формирует скрытые формы инфекционного процесса. Сначала коронавирусом заболевали самые чувствительные к нему люди, а сейчас болеют люди более устойчивые. Зуев напомнил, что люди приобретают так называемый нестерильный иммунитет, а вирусы сохраняются как вид.

«Если вирус будет у всех вызывать смертельную инфекцию — он будет рубить сук, на котором он сидит. Он же не может без клетки жить — это клеточный паразит. Если он будет эту клетку разрушать вдрызг, то он сам закончится», — отметил специалист.

Тем временем коронавирус продолжает распространяться по миру. В Италии число заболевших продолжает расти. Сейчас в стране зафиксировано 4636 случаев заражения, умерли 197 человек. В Германии за сутки количество заболевших выросло на 150 и достигло 684. В Иране зарегистрировано 4747 заболевших, 124 человека умерли.

На втором месте в мире по числу заразившихся находится Южная Корея — там зафиксировано 6767 случаев, умело 42 человека.

На круизном лайнере Grand Princess у берегов Калифорнии нашли коронавирус у 21 человека. Всего на борту судна находятся 3,5 тысячи пассажиров, в том числе четверо россиян.

В России стремятся предотвратить распространение коронавируса. Накануне число подтвержденных случаев заражения увеличилось с четырех до 10: пять диагнозов было подтверждено в Москве и один — в Нижнем Новгороде. До этого заболевание подтвердили у студента — гражданина Италии, который учится по обмену в Петербурге, и у жителя Москвы, вернувшегося из Италии. Двоих китайцев выписали еще в феврале.

Первый заразившийся в Москве россиянин выздоровел. Речь идет о Давиде Берове, сотруднике Российского футбольного союза. Мужчину уже выписали. В столице начали проектировать временный инфекционный медцентр в целях профилактики по борьбе с этой опасной болезнью.

Пропуск через границу России для граждан Ирана закрылся в 00:00 7 марта. Росавиации поручили в течение суток проинформировать авиакомпании о временном запрете перевозки всех иностранных граждан с территории Ирана. Ранее в Петербурге отменили один из крупнейших экономических форумов в России — ПМЭФ. Авиакомпании «Победа» и S7 Airlines в связи со вспышкой коронавируса ввели услугу возврата билетов на все рейсы.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, началась в конце декабря 2019 года. Впервые ее нашли у жителей города Ухань, связанных с местным рынком животных и морепродуктов Хуанань. 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о неизвестной пневмонии ВОЗ.