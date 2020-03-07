Почти 700 человек заразились коронавирусом в Германии

Количество заразившихся коронавирусом в Германии достигло 684 человек. Информация об этом появилась в субботу, 7 марта, на сайте института Роберта Коха, который ведет статистику заболевания по всей стране.

За сутки на территории Германии число заболевших выросло на 150 человек. В пятницу утром институт сообщил о 534 заболевших.

Вирус поразил западную часть ФРГ. По данным учебного учреждения, в земле Северный Рейн-Вестфалия инфицированы 346 человек. При этом в Баварии больны 117 человек, в Баден-Вюртемберге числятся 116 заболевших, в Берлине — 24, в Нижней Саксонии — 19, Гессене — 16, Гамбурге — 12.

На территории других земель также были зафиксированы отдельные случаи заболевания, за исключением Саксонии-Ангальт.