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12:23   7 Марта 2020
Россия

Жительница Иваново объяснила, почему хочет замуж за Путина

Жительница Иваново объяснила, почему хочет замуж за Путина

Уроженка Иваново Юлия Шилова, попросившаяся замуж за президента РФ Владимира Путина, заявила, что ей нравятся деловые качества главы государства. 

Кроме этого, 28-летняя россиянка выразила надежду, что российский лидер оценит ее внешность, передает телеканал «Звезда». 

«Я симпатичная, вдруг у него что-нибудь екнет», — добавила Шилова.

Ранее жительница Иваново заявила, что восторгается Путиным, его деловым подходом и поведением в международных переговорах. 

6 марта девушка предложила главе государства взять ее замуж, когда он приехал в Иваново и общался с местными жителями на улице. После инцидента российский лидер с иронией отметил, что теперь его собеседница станет знаменитой на всю страну. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество

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