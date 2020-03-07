Жительница Иваново объяснила, почему хочет замуж за Путина

Уроженка Иваново Юлия Шилова, попросившаяся замуж за президента РФ Владимира Путина, заявила, что ей нравятся деловые качества главы государства.

Кроме этого, 28-летняя россиянка выразила надежду, что российский лидер оценит ее внешность, передает телеканал «Звезда».

«Я симпатичная, вдруг у него что-нибудь екнет», — добавила Шилова.

Сделавшая предложение Путину девушка рассказала о себе Девушку зовут Юлия Шилова, ей 28 лет. Она работает актрисой городского детского театра https://t.co/u6TkfDoAN8 — Business FM (@Radio_BFM) March 7, 2020

Ранее жительница Иваново заявила, что восторгается Путиным, его деловым подходом и поведением в международных переговорах.

6 марта девушка предложила главе государства взять ее замуж, когда он приехал в Иваново и общался с местными жителями на улице. После инцидента российский лидер с иронией отметил, что теперь его собеседница станет знаменитой на всю страну.