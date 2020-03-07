Самокнин призвал РФ равняться на США в вопросе наказаний провокаторов на незаконных акциях

Российским властям следует ужесточить наказание за провокации на несанкционированных митингах по примеру США и Европы. Такое мнение высказал президент Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив Юрий Самонкин в беседе с ФАН.

Собеседник агентства уверен, что летние беспорядки 2019 года в Москве, случившиеся перед выборами в Мосгордуму, показали, что российские законы необходимо усовершенствовать. Речь идет об ужесточении ответственности за незаконные массовые мероприятия.

По мнению Самонкина, в этом вопросе России следует равняться на западные страны. В первую очередь, на США, Францию и так далее. В законодательстве названных государств есть ужесточенные нормы ответственности за нарушение общественного порядка.

«И там [в США и на Западе — ред.] можно получить реальное уголовное наказание за призывы к беспорядкам, за нарушение общественного спокойствия и призывы к смене власти», — напомнил он.

Политолог также подчеркнул, что в нашей стране существует только административное наказание за провокации на несанкционированных митингах.