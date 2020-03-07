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11:38   7 Марта 2020
Россия

Нурмагомедов заявил, что размажет «тупого» Фергюсона

Нурмагомедов заявил, что размажет «тупого» Фергюсона

Действующий обладатель пояса чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов назвал своего будущего соперника Тони Фергюсона тупым.

Об этом он заявил во время пресс-конференции UFC, которая прошла 6 марта. 

По словам российского спортсмена, Фергюсон — хороший боец, однако его человеческие качества ему не по душе.

«Я не люблю его как человека, потому что он тупой», — заявил боец.

31-летний чемпион UFC в легком весе также назвал американца старым. Спортсмен заявил, что когда «размажет» Фергюсона, все станут говорить, что он победил старика.

После пресс-конференции соперники устроили традиционную битву взглядов, во время которой Нурмагомедов пнул пояс Фергюсона. Бойцов удалось разнять. 

Спортсмены встретятся на поединке 19 апреля. Бой Нурмагомедова и Фергюсона срывался уже четыре раза. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #ufc #нурмагомедов

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