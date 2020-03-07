Нурмагомедов заявил, что размажет «тупого» Фергюсона

Действующий обладатель пояса чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов назвал своего будущего соперника Тони Фергюсона тупым.

Об этом он заявил во время пресс-конференции UFC, которая прошла 6 марта.

По словам российского спортсмена, Фергюсон — хороший боец, однако его человеческие качества ему не по душе.

«Я не люблю его как человека, потому что он тупой», — заявил боец.

31-летний чемпион UFC в легком весе также назвал американца старым. Спортсмен заявил, что когда «размажет» Фергюсона, все станут говорить, что он победил старика.

После пресс-конференции соперники устроили традиционную битву взглядов, во время которой Нурмагомедов пнул пояс Фергюсона. Бойцов удалось разнять.

Хабиб Нурмагомедов пнул ногой пояс своего будущего соперника Тони Фергюсона во время битвы взглядов в рамках турнира UFC 248 в Нью-Йорке pic.twitter.com/Oyptodf5Ef — LIFE.ru (@lifenews_ru) March 7, 2020

Спортсмены встретятся на поединке 19 апреля. Бой Нурмагомедова и Фергюсона срывался уже четыре раза.