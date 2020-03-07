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11:17   7 Марта 2020
Весь мир

Попытки Макрона сблизиться с Москвой вызвали беспокойство Зеленского

Попытки Макрона сблизиться с Москвой вызвали беспокойство Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский встревожен тем, что президент Франции Эммануэль Макрон старается восстановить отношения с Россией. Об этом в субботу, 7 марта, пишет газета Guardian.

Зеленский в беседе с изданием напомнил, что его коллега из Франции и канцлер ФРГ Ангела Меркель поддерживают Украину. Однако усилия Макрона наладить отношения с Москвой беспокоят его. 

«Нельзя играть здесь на два фронта», — подчеркнул глава украинского государства. 

Президент Украины также напомнил, что по-прежнему готов встретиться с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме, однако конкретного приглашения в Вашингтон ему не поступало, хотя с момента первой встречи глав государств прошло почти 10 месяцев. 

Зеленский также признался, что ему «тяжело слышать» о том, что визит еще пока готовится, потому что он человек, который привык работать в условиях жестких сроков.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #общество #весь мир #макрон #зеленский

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