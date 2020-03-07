Константинов: Крымчане не станут прикасаться к украинской воде

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепропетровская вода, пока украинские власти не гарантируют безопасность поставок и не оставят претензий на полуостров. Его слова передает в субботу, 7 марта, РИА Новости.

«Если они называют Крым украинским, а это не соответствует действительности, то нам вода в таком случае ни в каком виде не нужна. Это первое. Во-вторых, пока у власти на Украине находятся люди, которые исповедуют нацизм как главную идеологию, прикасаться к этой воде крымчане не будут», — заявил он.

По мнению Константинова, украинская вода может представлять опасность. Он подчеркнул, что после всех гадостей и колоссальных убытков, нанесенных украинской стороной, в России совершенно не исключают, что крымчан могут травить «какими-то химикатами» и еще чем-то. Глава парламента напомнил, что на полуострове существует своя программа по обеспечению водой.

Ранее новый украинский премьер Денис Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды в российский Крым. В эфире телеканала «1+1» он заявил, что в Крыму живут украинцы, которым не нужно перекрывать воду.