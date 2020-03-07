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Ученые выяснили, сколько яиц в день полезно съедать человеку

Ученые выяснили, сколько яиц в день полезно съедать человеку
10:43   7 Марта 2020
Весь мир

Ученые выяснили, сколько яиц в день полезно съедать человеку

Ученые выяснили, сколько яиц в день полезно съедать человеку

Специалисты из Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана Гарвардского университета выяснили, как употребление яиц влияет на здоровье человека. Результаты научной работы были опубликованы на сайте учебного учреждения. 

Медики долго спорили, сколько яиц можно съедать в день без вреда для сердца. Только за последний год вышло три исследования с противоречащими друг другу результатами. Конец разногласиям решил положить профессор Гарварда Фрэнк Ху и его коллеги. 

Гарвардские ученые проанализировали данные двух больших исследований здоровья медицинских работников в США, которые собирались в течение 32 лет. Они изучили анкеты и показатели более 200 тысяч человек, которые на начало наблюдений не страдали хроническими заболеваниями. Кроме этого, специалисты провели мета-анализ 28 других работ на эту тему. 

Результаты исследования показали, что умеренное потребление яиц не связано с высоким риском развития патологий сердца и сосудов. Профессор Ху отдельно уточнил, что умеренной считается порция из одного яйца в сутки. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#яйца #ученые #исследование #гарвард

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