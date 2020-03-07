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10:24   7 Марта 2020
Россия

Работа над инфекционным корпусом для борьбы с COVID-19 началась в Москве

Работа над инфекционным корпусом для борьбы с COVID-19 началась в Москве

Специалисты приступили к проектированию временного инфекционного медцентра в Москве в целях профилактики по борьбе с коронавирусом. Об этом в субботу, 7 февраля, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы. 

Ранее мэр города Сергей Собянин поручил заммэру по вопросам градостроительной политики и строительства Андрею Бочкареву заняться созданием инфекционного корпуса с использованием быстровозводимых конструкций на случай распространения коронавируса в регионе.

«Наша первоочередная задача — рассмотреть варианты расположения такого центра, просчитать сроки и способы строительства, проработать механизмы обеспечения медцентра всем необходимым», — пояснил Бочкарев.

Он сообщил, что в медицинском центре предусмотрят боксы для размещения больных, санитарный пропускной пункт, помещения для дезинфекций, парковку, а также комнаты, где будет располагаться персонал во время работы. 

Бочкарев отметил, что при возведении центра будут использованы современные технологии. Строители оснастят учреждение передовым медицинским оборудованием и обеспечат всех пациентов, особенно детей и людей с ограниченными возможностями, всеми необходимыми условиями для комфортного пребывания. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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