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10:01   7 Марта 2020
Россия

Рекордно теплая погода ожидается в Москве в субботу

Рекордно теплая погода ожидается в Москве в субботу

Температура воздуха в субботу в Москве может подняться до плюс десяти градусов, что станет рекордом для этого дня. Такое заявление сделал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает РИА Новости. 

По словам синоптика, в столице ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди.

Днем в городе воздух прогреется до плюс восьми-десяти градусов. В области ожидается от плюс шести до 11 градусов. Такой прогноз предполагает обновление рекорда. 

«Сегодня в Москве может случиться обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха. Пока он принадлежит 2002 году и составляет девять градусов ровно»,  — сказал Леус.

Метеоролог добавил, что ветер будет юго-восточным, скорость — от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

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Автор: Софья Белоцерковская
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