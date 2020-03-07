Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Почти 700 человек заразились коронавирусом в Германии

Почти 700 человек заразились коронавирусом в Германии

 Жительница Иваново объяснила, почему хочет замуж за Путина

Жительница Иваново объяснила, почему хочет замуж за Путина

Украинский школьник стал жертвой травли в соцсетях из-за исполнения песни «Смуглянка»

Украинский школьник стал жертвой травли в соцсетях из-за исполнения песни «Смуглянка»

 Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве

Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве
Попытки Макрона сблизиться с Москвой вызвали беспокойство Зеленского

Попытки Макрона сблизиться с Москвой вызвали беспокойство Зеленского

Ученые выяснили, сколько яиц в день полезно съедать человеку

Ученые выяснили, сколько яиц в день полезно съедать человеку
Почти 700 человек заразились коронавирусом в Германии

Почти 700 человек заразились коронавирусом в Германии

 Жительница Иваново объяснила, почему хочет замуж за Путина

Жительница Иваново объяснила, почему хочет замуж за Путина

Украинский школьник стал жертвой травли в соцсетях из-за исполнения песни «Смуглянка»

Украинский школьник стал жертвой травли в соцсетях из-за исполнения песни «Смуглянка»

 Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве

Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве
Попытки Макрона сблизиться с Москвой вызвали беспокойство Зеленского

Попытки Макрона сблизиться с Москвой вызвали беспокойство Зеленского

Ученые выяснили, сколько яиц в день полезно съедать человеку

Ученые выяснили, сколько яиц в день полезно съедать человеку
9:46   7 Марта 2020
Россия

Ведяхин объяснил, от чего будут зависеть ставки по ипотеке в России

Ведяхин объяснил, от чего будут зависеть ставки по ипотеке в России

Реакция Центробанка на изменение ситуации на финансовом рынке повлияет на динамику ставки по ипотеке в России. Такое заявление сделал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в субботу, 7 марта.

Отвечая на вопрос о том, есть ли в нашей стране пространство для снижения ставок по ипотеке, Ведяхин заявил, что все зависит от движения рынка и от «движения регулятора», передает его слова РИА Новости.

«Надо смотреть, как будут развиваться рынки. Вот в пятницу у нас снова турбулентная ситуация на рынке, посмотрим, как будет реагировать регулятор на изменение ситуации на рынке, и после этого, конечно, банки будут производить соответствующие действия», — сказал он. 

В январе в России средняя ставка по ипотеке снизилась до 8,84 процента, обновив исторический минимум. В настоящее время ключевая ставка Банка в России составляет шесть процентов. 20 марта пройдет следующее заседание совета директоров ЦБ, посвященное денежно-кредитной политике.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #экономика #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...