Ведяхин объяснил, от чего будут зависеть ставки по ипотеке в России

Реакция Центробанка на изменение ситуации на финансовом рынке повлияет на динамику ставки по ипотеке в России. Такое заявление сделал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в субботу, 7 марта.

Отвечая на вопрос о том, есть ли в нашей стране пространство для снижения ставок по ипотеке, Ведяхин заявил, что все зависит от движения рынка и от «движения регулятора», передает его слова РИА Новости.

«Надо смотреть, как будут развиваться рынки. Вот в пятницу у нас снова турбулентная ситуация на рынке, посмотрим, как будет реагировать регулятор на изменение ситуации на рынке, и после этого, конечно, банки будут производить соответствующие действия», — сказал он.

В январе в России средняя ставка по ипотеке снизилась до 8,84 процента, обновив исторический минимум. В настоящее время ключевая ставка Банка в России составляет шесть процентов. 20 марта пройдет следующее заседание совета директоров ЦБ, посвященное денежно-кредитной политике.