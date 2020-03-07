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9:28   7 Марта 2020
Россия

Тиньков потерял за сутки 400 миллионов долларов

Тиньков потерял за сутки 400 миллионов долларов

Российский предприниматель Олег Тиньков потерял в минувшую пятницу 400 миллионов долларов. Об этом в субботу, 7 марта, сообщает Forbes.

По данным издания, после торгов на Лондонской бирже стоимость депозитарных расписок компании TCS Group упала почти на 23 процента и составила 17 долларов. В течение дня котировки падали до 14,86 доллара.

Отмечается, что на закрытии бумаги TCS Group упали ниже цены размещения во время IPO 2013 года. Если исходить из доли Тинькова, в результате снижения котировок его состояние снизилось до 2,1 миллиарда. 

Как пишет Forbes, акции начали падать после того, как США предъявили Тинькову обвинение в подаче ложных налоговых сведений, а позже после заявления предпринимателя о том, что он болеет острой формой лейкемии. 

6 марта Тиньков заявил, что врачи диагностировали ему лейкемию еще в октябре 2019 года, однако он не хотел публично заявлять о заболевании. По словам бизнесмена, он прошел уже несколько сеансов химиотерапии. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #forbes #общество #тиньков

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