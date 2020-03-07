Гутерреш обсудил с Помпео проблему выдачи дипломатам американских виз

Генсек ООН Антониу Гутерреш на встрече с главой Госдепартамента США Майклом Помпео поднял тему выдачи американских виз дипломатам, участвующим в мероприятиях всемирной организации, рассказал в пятницу прессе официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь и госсекретарь обсудили ситуацию в мире, включая Афганистан, Сирию, Йемен, Сахельский регион, а также вопросы выполнения соглашения [ООН] со страной пребывания (США)», — уточнил Дюжаррик.

Проблемы с выдачей виз США регулярно препятствуют проведению мероприятий в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. С начала 74-й сессии Генассамблеи Штаты отказались выдать визы более чем 20 российским делегатам, необходимые, в частности, для присутствия на мероприятиях сентябрьской недели высокого уровня.