Госдепартамент США подтвердил, что на борту Grand Princess есть четверо граждан РФ

Российское посольство в США получило от Госдепартамента подтверждение информации о нахождении четверых граждан РФ на борту круизного лайнера Grand Princess, где ранее был подтвержден 21 случай заражения новым коронавирусом. Сообщение об этом распространила в пятницу пресс-служба российского дипломатического ведомства.

Сейчас лайнер находится у берегов Калифорнии на карантине.

«Поддерживаем постоянный контакт с представителями компетентных органов. Внимательно следим за развитием ситуации. Рассчитываем на содействие американских коллег по установлению прямой связи с российскими гражданами», — отметили сотрудники посольства.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс рассказал на брифинге в Белом доме, что анализы подтвердили заражение новым коронавирусом у 21 человека из 2422 пассажиров и 1111 членов экипажа круизного лайнера Grand Princess.

Лайнер следовал по маршруту Хило (штат Гавайи) — Энсенада (Мексика) и получил приказ властей вернуться в порт Сан-Франциско (штат Калифорния) после гибели от коронавируса одного из пассажиров, находившихся на борту Grand Princess с 11 по 21 февраля во время круиза в Мексику.