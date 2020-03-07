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8:00   7 Марта 2020
Весь мир

Сирийские военные нашли сеть подземных туннелей боевиков у поселка под Алеппо

Сирийские военные нашли сеть подземных туннелей боевиков у поселка под Алеппо

Сирийские военные нашли на окраине освобожденного накануне поселка Хаям близ Алеппо сеть подземных туннелей, растянувшуюся на несколько километров, где боевики устроили штаб и укрытия.

В населенный пункт начали возвращаться мирные жители, скоро его начнут восстанавливать. Власти уже начали разбирать завалы. Первым делом в порядок приведут школу, где у боевиков был оборудован госпиталь.

Сирийский военный рассказал РИА Новости, что теперь стало понятно, как боевикам удавалось скрытно менять позиции. Сообщается, что в запутанной сети тоннелей с десятками узких коридоров было даже проведено электричество.

Собеседник РИА Новости считает, что при обустройстве подземного укрытия террористы не обошлись без помощи иностранцев.

«Здесь находился передний край обороны террористов. Отсюда они отстреливались. Эти все укрепления — брустверы, блиндажи — они строили несколько месяцев. Трудно их было выбить отсюда, но мы справились», — сказал сирийский военный.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #алеппо #боевики #туннели

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