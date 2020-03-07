Сирийские военные нашли сеть подземных туннелей боевиков у поселка под Алеппо

Сирийские военные нашли на окраине освобожденного накануне поселка Хаям близ Алеппо сеть подземных туннелей, растянувшуюся на несколько километров, где боевики устроили штаб и укрытия.

В населенный пункт начали возвращаться мирные жители, скоро его начнут восстанавливать. Власти уже начали разбирать завалы. Первым делом в порядок приведут школу, где у боевиков был оборудован госпиталь.

Сирийский военный рассказал РИА Новости, что теперь стало понятно, как боевикам удавалось скрытно менять позиции. Сообщается, что в запутанной сети тоннелей с десятками узких коридоров было даже проведено электричество.

Собеседник РИА Новости считает, что при обустройстве подземного укрытия террористы не обошлись без помощи иностранцев.