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Украинский школьник стал жертвой травли в соцсетях из-за исполнения песни «Смуглянка»

Украинский школьник стал жертвой травли в соцсетях из-за исполнения песни «Смуглянка»

 Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве

Бессрочные пикеты в поддержку похищенных в Ливии социологов из РФ проходят в Москве
Премьер-министр Ирландии 12 марта встретится с Трампом в Белом доме

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4:37   7 Марта 2020
Ближнее зарубежье

Украинский школьник стал жертвой травли в соцсетях из-за исполнения песни «Смуглянка»

Украинский школьник стал жертвой травли в соцсетях из-за исполнения песни «Смуглянка»

Украинцы затравили 12-летнего школьника из Волынской области Максима Ткачука, который спел песню «Смуглянка» из советского фильма режиссера Леонида Быкова «В бой идут одни старики» на конкурсе в Великобритании, посвященному 75-летию Победы во Второй мировой войне, пишет издание strana.ua.

Пользователи соцсетей назвали подростка «пропагандистом русского мира», а его учителей и родителей — «сволочами» и «предателями».

Ткачук также исполнил «Синюю вечность» Муслима Магомаева и «Souvenir» Демиса Руссоса. Всего в конкурсе участвовали представители 24 стран. Максим получил главный приз и стал лучшим в трех отдельных номинациях.

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Автор: Мария Милкевич
#украина #травля

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