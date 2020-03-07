Украинский школьник стал жертвой травли в соцсетях из-за исполнения песни «Смуглянка»

Украинцы затравили 12-летнего школьника из Волынской области Максима Ткачука, который спел песню «Смуглянка» из советского фильма режиссера Леонида Быкова «В бой идут одни старики» на конкурсе в Великобритании, посвященному 75-летию Победы во Второй мировой войне, пишет издание strana.ua.

Пользователи соцсетей назвали подростка «пропагандистом русского мира», а его учителей и родителей — «сволочами» и «предателями».

Ткачук также исполнил «Синюю вечность» Муслима Магомаева и «Souvenir» Демиса Руссоса. Всего в конкурсе участвовали представители 24 стран. Максим получил главный приз и стал лучшим в трех отдельных номинациях.