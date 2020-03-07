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 Члены королевской семьи в Саудовской Аравии задержаны по обвинению в измене

Члены королевской семьи в Саудовской Аравии задержаны по обвинению в измене
3:53   7 Марта 2020
Весь мир

Члены королевской семьи в Саудовской Аравии задержаны по обвинению в измене

Члены королевской семьи в Саудовской Аравии задержаны по обвинению в измене

Охрана в пятницу задержала брата и племянника короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда по обвинению в измене, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Источники издания сообщают, что охранники королевского двора утром взяли под стражу двух родственников короля прямо в их домах и провели обыски. Членов королевской семьи могут посадить в тюрьму на всю жизнь или даже казнить.

WSJ пишет, что таким образом наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд, вероятно, пытается расчистить себе дорогу к власти, если 84-летний король внезапно скончается или отречется от престола.

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Автор: Мария Милкевич
#саудовская аравия #измена

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