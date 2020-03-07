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2:52   7 Марта 2020
Весь мир

Гутерреш провел в Нью-Йорке встречу с Помпео по Сирии

Гутерреш провел в Нью-Йорке встречу с Помпео по Сирии

Глава Госдепартамента США Майк Помпео встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и обсудил важность установления режима прекращения огня в Сирии, передает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Также Помпео и Гутерреш обсудили обстановку в Афганистане, Йемене и Ливии.

«По Сирии они обсудили важность установления продолжительного режима перемирия, а также продолжение доставки одобренной ООН помощи», — уточняет пресс-служба Госдепа.

Ранее, в четверг, в Москве встретились лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган для разговора об ухудшении ситуации в Идлибе. Об этом сообщал RT. По завершении встречи был согласован совместный документ по урегулированию. Участники договорились об установлении с полуночи 6 марта режима тишины, о создании коридора безопасности к северу и югу от трассы М4, а также совместном патрулировании вдоль этой трассы с 15 марта.

Напомним, ситуация в Идлибской зоне деэскалации обострилась 27 февраля, когда в результате ответного огня правительственной армии Сирии по позициям боевиков погибли 36 турецких военнослужащих. В результате 1 марта Турция объявила о начале операции «Щит весны» на северо-западе САР.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #идлиб #турция #перемирие #гутерреш #помпео

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